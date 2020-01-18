Эрдоган: Оставить Ливию во власти Хафтара было бы исторической ошибкой

18 января 2020 13:36 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган полагает, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба. Такую позицию он изложил в статье для американской газеты Politico, опубликованной в субботу в преддверии международной конференции по Ливии в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые могут задаться вопросом, почему Европа должна быть вовлечена в первую очередь в ливийский конфликт, ведь в мире есть и другие войны, столкновения и гуманитарные кризисы. Начнем с того, что потенциальная неспособность Европейского союза должным образом поддержать Правительство национального согласия Ливии будет предательством его основных ценностей, которые включают в себя демократию и права человека. Оставить Ливию во власти военного диктатора [Хафтара] было бы ошибкой исторического масштаба. Более того, если законное правительство Ливии падет, то Европа столкнется с новым набором угроз и проблем", - считает Эрдоган.

Он также вновь коснулся темы предоставления Турцией военной поддержки ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

"ЕС должен показать миру, что является важным игроком на международной арене. Предстоящая мирная конференция в Берлине - очень важный шаг на пути к достижению этой цели, однако европейские лидеры должны меньше говорить и сосредоточиться на конкретных шагах. Учитывая, что Европа в меньшей степени заинтересована в оказании военной поддержки Ливии, очевидным выбором становится сотрудничество с Турцией, которая уже пообещала военную помощь <...> В связи с этим мы будем обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности", - добавил Эрдоган.

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