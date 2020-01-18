Турция депортировала 4 террористов в Германию

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает депортировать на родину иностранных террористов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД страны.

Согласно информации, еще четыре человека, участвовавших в боевых действиях в рядах террористических группировок, были отправлены в Германию.

По данным ведомства, начиная с 11 ноября 2019 года из Турции выдворены 179 боевиков-террористов иностранного происхождения.

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