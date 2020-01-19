Эрдоган: конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии

19 января 2020 13:14 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал предстоящую конференцию в Берлине по Ливии важным шагом для установления режима прекращения огня на территории этой страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем саммит в Берлине важным шагом для закрепления режима прекращения огня и движения к политическому решению", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в столицу Германии. Он подчеркнул, что Турция не располагает информацией о проекте итогового документа, который планируется принять на конференции в Берлине.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году начался хаос. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция. Телеканал Al Hadath в субботу сообщил о прибытии Хафтара в Берлин для участия в конференции.

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