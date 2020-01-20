В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сивас произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 20:35 по местному времени в районе Зара.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,98 километра.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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