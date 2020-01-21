БАКУ/Trend/ - Снегопад в Турции прервал связь с более чем 300 населенными пунктами в таких провинциях как Йозгат, Кайсери и Сивас. Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также сообщается, что в этих населённых пунктах в школах отменены занятия.

По данным СМИ, в некоторых местах провинции Йозгат, Кайсери и Сивас толщина снежного покрова достигает одного метра.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи с населенными пунктами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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