Снегопад в Турции прервал связь с более чем 300 населенными пунктами

21 января 2020 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Снегопад в Турции прервал связь с более чем 300 населенными пунктами в таких провинциях как Йозгат, Кайсери и Сивас. Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также сообщается, что в этих населённых пунктах в школах отменены занятия.

По данным СМИ, в некоторых местах провинции Йозгат, Кайсери и Сивас толщина снежного покрова достигает одного метра.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи с населенными пунктами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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