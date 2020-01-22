Китайцы увеличили покупку недвижимости в Турции

22 января 2020 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Турции в прошлом году наблюдался рост по приобретению недвижимости со стороны граждан Китая.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Как отметили в госоргане, по итогам 2019 года граждане Китая в Турции приобрели 446 объектов недвижимости, что на 247 объектов больше по сравнению с итогами 2018 года.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года граждане Китая в Турции приобрели 123 объектов недвижимости что на 96 объектов больше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

В 2019 году в Турции были проданы 1,348 миллиона объектов недвижимости, что на 1,9 процента меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В 2019 году иностранцам в Турции были проданы 45,483 тысячи объектов недвижимости, что на 14,7 процента больше по сравнению с 2018 годом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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