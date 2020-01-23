Столтенберг: Турция - важный союзник НАТО

БАКУ /Trend/ - Турция является важным союзником НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы должны осознать значимость участия Турции в деятельности Североатлантического альянса»,- сказал Столтенберг, напомнив, что блок НАТО использует базы и возможности Турции, граничащей с Сирией и Ираком.

Генсек НАТО заявил, что вопрос российских С-400 продолжает оставаться одной из проблем, которую блоку НАТО необходимо решить.

Столтенберг подчеркнул готовность руководства Альянса внести вклад в устранение противоречий по контракту на поставку ЗРК С-400 в Турцию.

По его словам, представители НАТО обсуждают этот вопрос и с президентами Турции и США, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

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