Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 (ОБНОВЛЕНО 5)

25 января 2020 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Поисково - спасательные работы в связи с разрушительным землетрясением на востоке Турции продолжаются.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, общее число погибших по последним данным составляет 21 человек, около 1500 получили ранения

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06:52

Еще два землетрясения с магнитудой 4,3 и 4,1 баллов были зарегистрированы на востоке Турции в Элязыге в 03:48 и 03:55 по местному времени.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, общее число погибших по последним данным составляет 19 человек, 782 получили ранения.

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03:03

Спасательные работы, связанные с разрушительным землетрясением на востоке Турции продолжаются.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, по последним данным погибло 18 человек. В Элязыге ранено 405, в Малатье 148 человек.

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01:41

14 человек погибли в результате землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщило в субботу управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Восемь человек погибли в провинции Элязыг, шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 225 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Далее произошли еще два - магнитудами 5,4 балла в 21:08 и 5,1 балла в 21:17. Очаг залегал на глубине 10 км.

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00:26

Шесть человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в пятницу на востоке Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Землетрясение было зарегистрировано в 20.55 по местному времени. Позже, произошли еще два силой 5,4 балла в 21:08 и 5,1 балла в 21:17.

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22:31

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу на востоке Турции.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Агенство управления Чрезвычайных Ситуаций Турции.

Толчки ощущались на всей территории республики, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Землетрясение было зарегистрировано в 20.55 по местному времени.

О жертвах пока не сообщается.

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