После землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице

25 января 2020 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице. Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что многие жители района Сивридже провинции Элязыг провели ночь в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах.

Отметим, что в восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 20 человек. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 60 повторных толчков магнитудой 2,7-5,4. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Сила подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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