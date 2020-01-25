В Турции после землетрясения спасли еще двух человек

БАКУ /Trend/ - После сильного землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов еще двух женщин, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что женщина по имени Азиза была извлечена из-под завалов в провинции Элязыг. Ее удалось вызволить через 17 часов после землетрясения.

С ней по мобильному телефону связался член Национальной группы по медицинскому поиску (UMKE) и дал соответствующие указания.

Спустя 19 часов после землетрясения в провинции также удалось спасти 65-летнюю Айше Йылдыз.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

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