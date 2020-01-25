Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29

Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, травмы получили 1466 человек. Из-под обломков извлекли 43 пострадавших.

В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. В результате землетрясения 30 зданий разрушились, еще 81 получило серьезные повреждения.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.