Более 15 тыс. человек, пострадавших от землетрясения в Турции, получили временное жилье

БАКУ /Trend/ - В Турции более 15 тысяч гражданам, пострадавшим от землетрясения, предоставлено временное жилье.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Более 15 тысяч граждан размещаются в крытых спортивных залах, гостевых домах, университетских кампусах. Установлено около 5 тысяч палаток". - сказал Сойлу.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

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