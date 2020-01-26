Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения

26 января 2020 06:26 (UTC+04:00)

Израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом" (МАДА), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф, предложила содействие турецкому Красному полумесяцу после землетрясения, унесшего жизни более 30 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вследствие мощного землетрясения, произошедшего в Турции, обратился в письме генеральный директор "Маген Давид Адом" Эли Бин к руководству "Красного полумесяца" с предложением о гуманитарной помощи населению, пострадавшему от землетрясения", - говорится в заявлении МАДА.

Ранее помощь Турции после мощного землетрясения предложил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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