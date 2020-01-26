Эрдоган: В результате землетрясения погиб 31 человек, более 1,5 тыс. получили ранения

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в результате землерясения в Элязыг погиб 31 человек, более 1,5 тыс. получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"До настоящего времени в результате землетрясения погиб 31 человек, 1607 человек получили ранения. Все необходимое было доставлено в зону стихийного бедствия. Государство оказывает помощь гражданам всеми возможномы способами", - сказал он.

По его словам, 45 человек были спасены из под завалов.

"После оценки ущерба домам, разрушенным и поврежденным в результате землетрясения, начнутся восстановителье работы. В настоящее время три министра, депутаты находятся там. Они вместе со своими командами продолжают исследования по оценке ущерба", - отметил он.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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