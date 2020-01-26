Эрдоган отправился с визитом в Алжир

26 января 2020 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Алжир, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, президента Турции сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган после Алжира также посетит Гамбию и Сенегал.

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