В 2019 году значительно сократилось число поездок из Турции в Узбекистан с целью трудоустройства

27 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году сократилось число поездок из Турции в Узбекистан с целью трудоустройства.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-декабре 2019 года число граждан Турции, посетивших Узбекистан посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 82,8 процента по сравнению с 2018 годом.

В частности, за 2019 год посредством Службы занятости Узбекистан посетили 415 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 19,991 тысячи граждан Турции, что на 20,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В 2019 году по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 1,490 миллиона граждан, что на 19,5 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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