Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и направляется на юг Идлиба

28 января 2020 04:35 (UTC+04:00)

Турецкая военная колонна в понедельник пересекла границу с Сирией через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Кафр-Лусейн", расположенный на севере сирийской провинции Идлиб, и направляется на юг этого региона.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, турецкая колонна состоит из 30 военных транспортных средств, в том числе из 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование.

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