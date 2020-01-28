В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус

28 января 2020 11:44 (UTC+04:00)

Десять китайских туристов, совершавших поездку по турецкой Каппадокии, и двое граждан Турции госпитализированы с подозрением на коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор провинции Аксарай Али Манты.

"Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали еще 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса", - передает слова Манты агентство DHA.

Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении местной больницы.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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