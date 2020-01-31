Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы

31 января 2020 10:54 (UTC+04:00)

Турция ведет активные переговоры с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) о строительстве военной базы недалеко от Триполи. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, на базе планируется разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, утверждается, что ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких военных самолетов и беспилотников.

В четверг телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщил о том, что Турция заключила с ПНС первую сделку о поставках систем ПВО.

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