Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы

Турция ведет активные переговоры с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) о строительстве военной базы недалеко от Триполи. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, на базе планируется разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, утверждается, что ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких военных самолетов и беспилотников.

В четверг телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщил о том, что Турция заключила с ПНС первую сделку о поставках систем ПВО.

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