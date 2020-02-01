Еще одно землетрясение произошло в Турции

1 февраля 2020 04:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Элязыг. Об этом передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 02:32 по местному времени в районе Сивридже.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 километра.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 39 человек, пострадали около 1500 человек.

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