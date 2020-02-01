Эрдоган встретился в Стамбуле с главой политбюро ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле главу политбюро контролирующего Газу движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Anadolu, переговоры прошли в особняке Вахдеттин за закрытыми дверями. Агентство также сообщило, что днем ранее Эрдоган обсудил по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию в ближневосточном регионе и, в частности, предложенный США план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Турецкий лидер выразил поддержку "борьбы палестинского народа за свои права".

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