Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли, заявил украинский посол в Турции Андрей Сибига, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас более 95% положений соглашения согласовано, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - заявил Сибига в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в воскресенье.

Он также заявил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров о ЗСТ, по результатам которого можно говорить о "сдержанном оптимизме". "Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", - отметил посол.

По слова дипломата, товарооборот между странами в 2019 году увеличился более чем на 9% и сейчас составляет свыше четырех миллиардов долларов. "Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры отсутствие соглашения о ЗСТ", - подчеркнул Сибига.

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