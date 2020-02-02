Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли

2 февраля 2020 15:57 (UTC+04:00)

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли, заявил украинский посол в Турции Андрей Сибига, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас более 95% положений соглашения согласовано, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - заявил Сибига в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в воскресенье.

Он также заявил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров о ЗСТ, по результатам которого можно говорить о "сдержанном оптимизме". "Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", - отметил посол.

По слова дипломата, товарооборот между странами в 2019 году увеличился более чем на 9% и сейчас составляет свыше четырех миллиардов долларов. "Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры отсутствие соглашения о ЗСТ", - подчеркнул Сибига.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией
Арабские страны 13:40
Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
Китай 09:15
Самолет, эвакуировавший граждан Азербайджана и Турции из Китая, приземлился в Анкаре
Турция 1 февраля 22:32
МИД: Самочувствие эвакуированных из Китая граждан Азербайджана удовлетворительное
Политика 1 февраля 17:35
Самолет, доставивший граждан Азербайджана и Турции из Китая, вылетел из Монголии в Турцию
Общество 1 февраля 13:57
Грузино-швейцарская компания будет управлять украинским портом
Транспорт 1 февраля 10:43
Лента новостей
Названа возможная дата переговоров Россия-НАТО в Баку
Политика 16:20
Сирийская армия освободила ряд деревень около города Саракиб
Арабские страны 15:40
В Германии число зараженных коронавирусом выросло до десяти
Европа 15:21
Франция увеличит численность военных в регионе Сахель
Европа 14:54
В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа
Другие страны 14:44
Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США
Иран 14:24
ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом
В мире 14:05
Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией
Арабские страны 13:40
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 13:33