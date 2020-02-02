Эрдоган посетит с официальным визитом Украину

2 февраля 2020 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник совершит официальный визит в Украину для участия в восьмом заседании стратегического совета Турция-Украина на высоком уровне.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Управление по связям администрации президента Турции.

Сообщается, что на заседании Совета, которое пройдет в Киеве под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, будут рассматриваться двусторонние и региональные вопросы во всех сферах. Также говорится, что будут оценены новые возможности сотрудничества для углубления отношений стратегического партнерства с Украиной.

В рамках заседания также состоится турецко-украинский бизнес-форум.

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