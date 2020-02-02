Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии

2 февраля 2020 19:26 (UTC+04:00)

В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в рамках визита Эрдогана в Киев состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Отмечается, что по итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

"В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир (около 50 миллионов долларов США. - Прим. ред.) для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения. В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы", - заявил Сибига в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в воскресенье.

Кроме того, будут подписаны документы в сфере миграционного сотрудничества, запланирован к подписанию документ относительно взаимодействия между службами по чрезвычайным ситуациям. "Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран", - отметил посол.

По словам посла, на повестке дня будут стоять "все ключевые вопросы - от интенсификации политического диалога к созданию надлежащих условий для углубления экономического взаимодействия, контактов между людьми, культурного сотрудничества".

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