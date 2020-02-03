В прошлом году Турцию посетили более 900 тыс. туристов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

В декабре 2019 года Турцию посетили 59,666 тысячи туристов из Азербайджана, что на 7,15 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за декабрь 2018 года, составила 2,78 процента", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года Турцию посетили 2,148 миллиона туристов, что на 10,11 процента больше по сравнению с аналогическим месяцем 2018 года.

За январь-декабрь 2019 года Турцию посетили 45,058 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

За 12 месяцев 2019 года Стамбул посетили 14,906 миллиона, Анталью - 14,650 миллиона туристов.

Остальные 15,502 миллиона туристов приходятся на долю других городов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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