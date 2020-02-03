Обнародованы данные по кораблекрушениям в прошлом году в Турции

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Турции были зарегистрированы шесть кораблекрушений, в результате которых погибли пять человек, сообщили в понедельник Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Согласно информации, в ходе этих происшествий пострадали восемь человек. Три судна затонули.

Отмечается, что в 2019 году в Турции не было зафиксировано случаев морского разбоя.

Как сообщает турецкое ведомство, в прошлом году в Турции были зарегистрированы 10 авиационных происшествий, в результате которых погибли два, пострадали три человека.

«В прошлом году на территории Турции были зафиксированы 33 железнодорожных происшествия, в результате которых погибли 37 человек, пострадали 23 человека», - сказали в министерстве.

Отметим, что в 2018 году в Турции были зарегистрированы 160 кораблекрушений, в результате которых погибли 17 человек.

Во время кораблекрушений в Турции за указанный период были спасены 602, пропали без вести - 22 человека.

В 2018 году в Турции были зарегистрированы 14 авиационных происшествий, в результате которых погибли 26, были спасены - семь человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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