S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+" со стабильным прогнозом

3 февраля 2020 11:35 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне "B+", прогноз стабильный. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте сохранен на отметке "BB-", краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне "B".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что турецкая экономика и банковская система будут решать существующие проблемы... в течение следующего года благодаря благоприятным условиям глобального финансирования", - отмечает S&P.

По мнению организации, рост экономики Турции должен продолжить восстановление - если по итогам прошедшего года ВВП Турции снизился на 0,3%, то в 2020 году его рост может составить 3,5%.

Агентство также отмечает, что рейтинг может быть повышен, если правительство страны разработает и осуществит надежную и прозрачную программу экономической перестройки, которая укрепит доверие к банкам Турции и ее экономике, в то же время снизив риски для платежного баланса и приведя к устойчивому снижению инфляции.

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