Реджеп Тайип Эрдоган: Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе

Турция не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Наши наблюдательные пункты играют в Идлибе жизненно важную роль и останутся там. Мы делаем необходимые работы по их укреплению. Мы не позволим возникнуть новой войне и новой волне беженцев, и уведомили об этом российскую сторону", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киев. Его цитирует газета Sabah.

Он добавил, что инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе является "явным нарушением" соглашения с РФ по зоне деэскалации в этом регионе. По его словам, Анкара уведомила заранее российскую сторону о перемещении своих военных.

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