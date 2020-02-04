Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

4 февраля 2020 23:49 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным инцидент с обстрелом турецких военных в сирийском Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии. Президент подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

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