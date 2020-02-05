На востоке Турции восемь человек погибли из-за схода лавины

5 февраля 2020 15:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, идут спасательные работы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава муниципалитета района Бахчесарай провинции Ван Меки Арвас.

Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины.

Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.

"Из-под снега извлекли 8 погибших, около 50 еще там, спасатели работают", - цитирует Арваса телеканал NTV.

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