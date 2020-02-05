Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году

5 февраля 2020 17:47 (UTC+04:00)

Турция начнет производство собственных истребителей к 2023 году. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Начало производства собственных военных самолетов, запланированное к 2023 году, будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", - сказал Эрдоган в своем выступлении на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале, трансляцию которого вел канал NTV.

Президент добавил, что на вооружение ВВС Турции скоро поступят баллистические ракеты Bozdoğan местного производства. В ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец.

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