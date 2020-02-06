Один человек погиб, 157 пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб при жесткой посадке пассажирского самолета в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, в результате происшествия пострадали 157 человек. Ранее сообщалось о 120 госпитализированных.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 пассажиров и шестеро членов экипажа.

23:43 (GMT+4) 139 человек пострадали при жесткой посадке пассажирского самолета в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

По его словам, 139 человек были доставлены в 18 разных больниц. Ранее сообщалось о 120 госпитализированных.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 пассажиров и шестеро членов экипажа.

22:24 (GMT+4) 120 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

"На данный момент в ближайшие больницы были доставлены 120 человек", - сказал он.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

21:07 (GMT+4) В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул.

В результате инцидента воздушное судно развалилось на части. По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул». Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменнил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

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