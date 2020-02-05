120 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле (ВИДЕО) (Обновлено)

5 февраля 2020 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 120 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

"На данный момент в ближайшие больницы были доставлены 120 человек", - сказал он.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

21:07 (GMT+4) В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул.

В результате инцидента воздушное судно развалилось на части. По предварительным данным, во время происшествия никто не погиб. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Сабиха Гёкчен, перенаправляются в аэропорт «Стамбул». Как сообщили в авиакомпании Turkish Airlines, в связи с произошедшим национальный авиаперевозчик отменнил все рейсы в аэропорту Сабиха Гёкчен.

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