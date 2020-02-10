Делегации Турции и России провели переговоры в Анкаре

БАКУ /Trend/ - В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе встречи турецкая сторона решительно осудила атаку сил правительства Башара Асада на наблюдательный пост ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.

Было особо подчеркнуто, что необходимо положить конец противоречащим духу астанинского процесса нападениям на турецких военных и наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе.