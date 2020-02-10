Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:11)
БАКУ /Trend/ - Турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявили в Минобороны Турции.
Согласно информации, в результате нанесенных ударов уничтожен 101 военнослужащий сирийской армии.
Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что парламентские выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана
Посол: Показателем двусторонних отношений Ирана с Азербайджаном являются обширные торгово-экономические связи
В Азербайджане пройдет 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
На парламентских выборах в Азербайджане демократические нормы не нарушались – британский наблюдатель
Таир Рзаев: Представители ОБСЕ каждый раз приезжают наблюдать за выборами, чтобы оказать давление на страну
Евгений Михайлов: БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ подтвердили глубинную зависть Старого Света к мировому имиджу Азербайджана
Сложно сделать конкретные выводы в связи со смертью представителя кандидата в депутаты - Ровзат Гасымов
Украинский наблюдатель: Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством
Наблюдатель из Германии: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными стандартами
Наблюдатель из Дании: Парламентские выборы прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана
Наблюдатель из Франции: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами
Европейские страны должны воспользоваться избирательным опытом Азербайджана - международный наблюдатель
Глава миссии СНГ: Прошедшие парламентские выборы стали значимым шагом на пути продолжения реформ в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО)
Литовский наблюдатель: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности (ФОТО)
Казахстанская компания по транспортировке нефти объявила тендер на ремонт топливозаправочных станций
Британский наблюдатель : Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами демократических выборов
Грузинские наблюдатели: Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы за короткое время (ФОТО)
Наблюдатели от Украины отметили высокий уровень подготовки в Азербайджане к парламентским выборам (ФОТО)
Латвийский наблюдатель: Выборы в Азербайджане проведены согласно высоким европейским демократическим стандартам