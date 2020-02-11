В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Пютурге провинции Малатья. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в свою очередь отмечает, что магнитуда землетрясения составила 3,9.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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