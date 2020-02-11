БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Пютурге провинции Малатья. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в свою очередь отмечает, что магнитуда землетрясения составила 3,9.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.