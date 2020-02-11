Эрдоган :Турция достойно ответила Сирии

Турция 11 февраля 2020 16:32 (UTC+04:00)
Эрдоган :Турция достойно ответила Сирии

БАКУ/Trend/ - Турция достойно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По слова Эрдогана, Турция ответила на провокации сирийской правительственной армии, но завтра будут предприняты новые серьезные шаги.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова).

Твиттер: @rhafizoglu

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