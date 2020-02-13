В минобороны Турции заявили о нейтрализации еще 55 сирийских военных
БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Турции сообщили о нейтрализации 55 сирийских военнослужащих в Идлибе.
Об этом передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
«Согласно последней информации из различных источников, стало известно, что сегодня в регионе Идлиб были нейтрализованы 55 элементов сирийского режима», - говорится в заявлении министерства.
Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.
Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.
Также уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.
Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.