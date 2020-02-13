Турция сократила товарооборот с Сирией

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Турцией и Сирией в январе-декабре 2019 года сократился на 96,466 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,317 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

" В 2019 году года объем экспорта Турции в Сирию составил 1,227 миллиарда долларов, а импорт из Сирии – 90,135 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в декабре прошлого года товарооборот Турции с Сирией также сократился на 20,310 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, превысив в то же время 83,701 миллиона долларов.

"В декабре 2019 года экспорт Турции в Сирию составил 74,775 миллиона долларов, а импорт из Сирии – 8,926 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в 2019 году вырос на 2,1 процента по сравнению с показателем 2018 года, достигнув 171,531 миллиарда долларов.

Импорт Турции в 2019 году сократился на 9,1 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 202,705 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в декабре 2019 года составил 33,713 миллиарда долларов.

За декабрь 2019 года турецкий экспорт вырос на 6,4 процента по сравнению с декабрем 2018 года, достигнув 14,694 миллиарда долларов.

В декабре 2019 года объем импорта Турции вырос на 14,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 19,019 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов).

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