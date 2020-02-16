Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Турция требует немедленного отхода сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара не будет ждать конца февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

"Пока силы режима не уйдут за границы (зоны деэскалации в Идлибе), определенные в сочинском соглашении, проблема не решится. Если они не уйдут, то мы сделаем эту работу, не дожидаясь окончания февраля", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.