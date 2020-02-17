НАТО не окажет военной поддержки Турции в случае ее военной операции в Идлибе
НАТО не намерена оказывать Анкаре военную поддержку в случае операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в миссии одной из стран альянса в Брюсселе, передает Trend.
"Страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля, - подчеркнул он. - НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе".
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