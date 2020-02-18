В Турции произошли два землетрясения
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, землетрясение зафиксировано в 23:15 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Тушба. Очаг залегал на глубине 10,14 километра.
В этом же районе в 23:15 произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,7.
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