В Турции произошли два землетрясения

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, землетрясение зафиксировано в 23:15 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Тушба. Очаг залегал на глубине 10,14 километра.

В этом же районе в 23:15 произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,7.