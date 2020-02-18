Калын: Турция за возвращение к Сочинскому меморандуму

БАКУ /Trend/ - Основной целью усилий Турции в Идлибе является возвращение к выполнению условий Сочинского меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на еженедельном брифинге в Анкаре, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Наша основная линия в Идлибе – возвращение к Сочинскому меморандуму», - заявил представитель главы турецкого государства.

Пресс-секретарь президента Турции исключил также возможность передислокации наблюдательных пунктов ВС Турции, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Калын подчеркнул, что в целях защиты мирного населения региона Анкара продолжит переброску военных и бронетехники в Идлиб.

Пресс-секретарь предупредил, что любые провокации в отношении турецких военных, несущих службу в Идлибской зоне деэскалации, будут по-прежнему пресекаться самым решительным образом. «На нападения на турецких военных в Идлибе будет дан такой же жесткий ответ, как и в предыдущие недели», - заявил он.

Калын также прокомментировал ход турецко-российских консультаций по урегулированию ситуации в Идлибе. «Переговоры пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас удовлетворить. Мы отклонили предложенные документы и карты», - сообщил он.