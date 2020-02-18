Калын: Турция за возвращение к Сочинскому меморандуму

Турция 18 февраля 2020 21:42 (UTC+04:00)
Калын: Турция за возвращение к Сочинскому меморандуму

БАКУ /Trend/ - Основной целью усилий Турции в Идлибе является возвращение к выполнению условий Сочинского меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на еженедельном брифинге в Анкаре, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Наша основная линия в Идлибе – возвращение к Сочинскому меморандуму», - заявил представитель главы турецкого государства.

Пресс-секретарь президента Турции исключил также возможность передислокации наблюдательных пунктов ВС Турции, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Калын подчеркнул, что в целях защиты мирного населения региона Анкара продолжит переброску военных и бронетехники в Идлиб.

Пресс-секретарь предупредил, что любые провокации в отношении турецких военных, несущих службу в Идлибской зоне деэскалации, будут по-прежнему пресекаться самым решительным образом. «На нападения на турецких военных в Идлибе будет дан такой же жесткий ответ, как и в предыдущие недели», - заявил он.

Калын также прокомментировал ход турецко-российских консультаций по урегулированию ситуации в Идлибе. «Переговоры пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас удовлетворить. Мы отклонили предложенные документы и карты», - сообщил он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии вырос кредитный портфель микрофинансовых организаций
В Грузии вырос кредитный портфель микрофинансовых организаций
Грузия примет участие в Европейском авиационном форуме
Грузия примет участие в Европейском авиационном форуме
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных Политика 21:55
В Турции произошло сильное землетрясение Турция 21:49
Президент Ильхам Алиев: В Баку должны применяться самые современные технологии Политика 21:48
Калын: Турция за возвращение к Сочинскому меморандуму Турция 21:42
США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти США 21:21
Посол: Латвию и Азербайджан могут связать новые логистические цепочки Транспорт 21:01
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 20:53
Ашрафа Гани официально объявили победителем на выборах президента Афганистана В мире 20:13
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России США 19:57
В Казахстане значительно повысят геологическую изученность территории Бизнес 19:49
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем комитета и постоянным докладчиком Европарламента по Азербайджану Политика 19:26
Азербайджан принял участие в заседании экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ ИКТ 19:06
Узбекистан ищет инвесторов для строительства фотоэлектрических станций Энергетика 18:45
В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина Энергетика 18:40
Рейсы по каким маршрутам запустит единственный лоукостер Казахстана? Транспорт 18:37
Как в Казахстане повышают инвестпривлекательность энергосектора? Энергетика 18:32
В Грузии вырос кредитный портфель микрофинансовых организаций Финансы 18:26
Фондовая биржа в Баку разместила гособлигации с пятилетним сроком Финансы 18:25
Азербайджанское предприятие наладит экспорт алюминиевой продукции за рубеж Бизнес 18:20
В Шамахы произошло землетрясение Происшествия 18:18
СК “Standard Insurance” обнародовала данные о самой крупной выплате в 2020 году Экономика 18:13
Стоимость экспортируемого из Азербайджана газа значительно выросла Энергетика 18:12
В Китае за двое суток создан и запущен механизм страхования потерь бизнеса от коронавируса Китай 18:07
В Азербайджане значительно выросло производство коньяка Финансы 18:00
Audi возобновил работу своего завода в Китае Европа 18:00
Бакинская зима с 50% скидкой (ВИДЕО) Интересное 17:57
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 17:49
Албания отменила тендер для подключения ТЭС к ТАР Энергетика 17:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство новых мостов в Гедабеке Политика 17:42
Обнародованы объемы инвестиций в нефтегазовый сектор Энергетика 17:41
Производство лакокрасочной продукции в Азербайджане увеличилось Энергетика 17:37
Грузия примет участие в Европейском авиационном форуме Транспорт 17:36
Как повлияет на добровольное медстрахование внедрение ОМС в Азербайджане Экономика 17:36
Началась регистрация на конкурс-хатакон по кибербезопасности ИКТ 17:29
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию Европа 17:27
Обнародованы даты выпускных экзаменов в Азербайджане Общество 17:23
У Азербайджана выгодное стратегическое расположение - фактически ключ в Европу - политологи Политика 17:19
Азербайджан и Россия усиливают сотрудничество в обеспечении безопасности полетов (ФОТО) Общество 17:17
Разоблачив многовековые измышления армян, Президент Ильхам Алиев показал всему миру их истинное лицо Общество 17:15
Азербайджан наращивает производство компьютеров ИКТ 17:10
Азербайджан и Грузия подписали документ о перевозках Экономика 17:04
Мазахир Панахов: Все обращения в связи с выборами будут серьезно рассмотрены Политика 16:58
Крупная израильская компания запустит рейсы в мегаполис Казахстана Транспорт 16:57
Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит экономические цели 2020 года Китай 16:56
А вы знаете, что советская Мэрилин Монро – Бакинка! Американцы провозгласили самой красивой женщиной мира (ФОТО) Культура 16:55
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 16:45
С карантинного судна в Японии на берег сойдут около 500 человек Другие страны 16:41
Глава МИД Франции: Энергетика является важной сферой сотрудничества с Азербайджаном Энергетика 16:40
Обнародован объем привлечение инвестирования в геологоразведку Казахстана Энергетика 16:38
Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана Политика 16:37
Роман Федчук назвал Азербайджан страной одаренных музыкантов (ФОТО) Культура 16:29
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным США 16:28
Port of Baku и компания по переработке отходов заключили договор Транспорт 16:23
В Афганистане 11 человек погибли в результате атаки беспилотника Другие страны 16:22
ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения в связи с парламентскими выборами Политика 16:19
В Азербайджане вырос объем ВВП Бизнес 16:18
Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Бакинского транспортного агентства (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:16
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA незначительно увеличились Транспорт 16:15
Изменились правила аттестации по общему образованию в Азербайджане Общество 16:15
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:04
В Берлине пройдет Общеевропейский Карабахский митинг Нагорно-карабахский конфликт 15:58
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом Бизнес 15:57
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД Энергетика 15:40
В связи с инцидентами в школах в Азербайджане пяти ответственным лицам вынесены выговоры Общество 15:35
Модный дом Chanel отменил показ в Китае из-за коронавируса Европа 15:32
В Казахстане будут запущены новые международные авиарейсы Транспорт 15:32
Азербайджан увеличил объем газа, экспортированного по Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 15:28
ЕС добавил три страны и одну территорию в черный список налоговых гаваней Европа 15:26
Туркменистан обнародовал план по объемам заготовок коконов шелкопряда Бизнес 15:25
Минфин Франции предостерег Renault от закрытия заводов в стране и сокращения рабочих мест Европа 15:20
Узбекистан активно повышает свой энергетический потенциал Энергетика 15:17
Узбекистан и Венгрия планируют увеличить объем взаимной торговли Бизнес 15:10
Сократился экспорт химикатов из Турции в США Турция 15:09
Туркменистан приступил к выпуску сыра Бизнес 15:07
Новый автовокзал в Нафталане не отвечает установленным нормам - Госслужба Общество 15:04
Президент Ильхам Алиев преподал Пашиняну урок перед всем мировым сообществом - Политолог Политика 15:01
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 14:57
Эльхан Алескеров и Арье Гут обсудили на экспертной площадке Baku Network уровень развития азербайджано-израильских отношений (ВИДЕО) Политика 14:54
В Турции не будет никаких военных переворотов – глава оппозиции Турция 14:54
Оглашены прогнозируемые доходы Азербайджана на 2020 год от экспорта граната Бизнес 14:53
Двое пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак" отпущены домой - TƏBİB Общество 14:47
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 14:47
Курс маната по отношению к мировым валютам на 18 февраля Финансы 14:42
ЕС поддерживает энергоэффективность муниципалитета Грузии Энергетика 14:39
Baku Bus привлекает услуги по ремонту транспорта Тендеры 14:39
Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года Европа 14:37
Станислав Ткаченко: Реализуемые Азербайджаном энергетические проекты характеризуются хорошо просчитанной экономической логикой Политика 14:34
Израиль закроет въезд иностранцам, посещавшим ряд стран Азии Израиль 14:31
В Туркменистане близ Каспия получен новый приток углеводородов Энергетика 14:30
Узбекистанский аэропорт семикратно увеличит количество обслуживаемых рейсов Транспорт 14:28
В Казахстане значительно вырос объем безналичных платежей ИКТ 14:28
В Бангкоке один человек погиб в результате стрельбы в ТЦ Другие страны 14:28
Большой потенциал экономического сотрудничества между Малайзией и Грузией Бизнес 14:26
ИВ города Шеки объявила тендер Тендеры 14:24
Начата реконструкция дороги между Кюрдамирским и Зардабским районами (ФОТО) Экономика 14:19
Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев объектов общепита Общество 14:18
Главздрав Баку закупит питьевую воду Тендеры 14:15
Али Ахмедов: В Мюнхене Президент Ильхам Алиев одержал блестящую дипломатическую победу над Пашиняном Политика 14:14
Объявлены условия для участия в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана Культура 14:07
Госнефтефонд Азербайджана закупит кофемашины Тендеры 14:07
Все новости