В Турции произошло сильное землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Маниса. Об этом, как передает Trend, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кыркагач. Очаг залегал на глубине семи километров.
Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC) в свою очередь отмечает, что магнитуда землетрясения составила 4,9.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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