В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Казахстаном

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Турцией и Казахстаном в январе-декабре 2019 года увеличился на 68,553 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 2,206 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в министерстве торговли Турции.

"В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 806,008 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 1,400 миллиарда долларов", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в декабре прошлого года товарооборот Турции с Казахстаном так же вырос на 491,252 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 133,853 миллиона долларов.

"В декабре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 56,074 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 77,779 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в 2019 году вырос на 2,1 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 171,531 миллиарда долларов.

Импорт Турции в 2019 году сократился на 9,1 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 202,705 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в декабре 2019 года составил 33,713 миллиарда долларов.

За декабрь 2019 года турецкий экспорт вырос на 6,4 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 14,694 миллиарда долларов.

В декабре 2019 года объем импорта Турции вырос на 14,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 19,019 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова).

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