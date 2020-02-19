Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в Идлибе

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму и его сторонникам.

Отметим, что ранее президент Турции заявил, что ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации с его стороны. Он подчеркнул, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима, и сделает все, чтобы заставить его соблюдать Сочинское соглашение.

Президент Турции также сказал, на данное время в Идлибе погибли 15 и ранены 45 турецких военных.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция адекватно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта. В результате этого был ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пять турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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