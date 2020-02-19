Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу

Москва готова работать с Анкарой по Идлибу, в том числе на высшем уровне, информации о подготовке встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались, причем выполнения не с точки воссоздания первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнения договоренности с точки зрения достижения результатов, о которых я упомянул", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Об этом вчера говорилось в комментарии Дмитрия Пескова. Пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов, я не видел", - подчеркнул он.