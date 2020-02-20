Турция и РФ обсуждают возможность проведения совместного патрулирования в Идлибе

Турция и Россия обсуждают возможность проведения совместного патрулирования в сирийском Идлибе для обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщил в четверг Reuters источник в турецком правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источник агентства также подтвердил, что в Тегеране может пройти встреча Турции, Ирана и России по ситуации в Идлибе. Однако Рейтер не отмечает, на каком уровне могут состояться контакты.

Ранее в МИД Турции сообщили ТАСС, что представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

Накануне замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил ТАСС, что трехсторонний саммит по Сирии президентов РФ, Ирана и Турции может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства.