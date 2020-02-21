В Стамбуле произошел в пожар в текстильной фирме
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в текстильной фирме, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер.
На место происшествия было направлено большое количество пожарных бригад.
Отмечается, что объектам в фирме был нанесен ущерб. Пожар был потушен.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО)
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)
Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт