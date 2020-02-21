В Стамбуле произошел в пожар в текстильной фирме

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в текстильной фирме, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер.

На место происшествия было направлено большое количество пожарных бригад.

Отмечается, что объектам в фирме был нанесен ущерб. Пожар был потушен.