Эрдоган рассчитывает 5 марта обсудить Идлиб с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить 5 марта ситуацию в провинции Идлиб с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в субботу в Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.
"Тема Идлиба - такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где проводилась [операция ВС Турции] "Источник мира". По этой теме я вчера высказал нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему", - утверждал Эрдоган.
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